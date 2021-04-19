Дом творчества Переделкино в Новой Москве открывает резиденции для писателей и поэтов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Дом творчества Переделкино в Новой Москве открывает прием заявок на бесплатное участие в резиденциях для литераторов, переводчиков и художников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Дом творчества Переделкино начинает работать как постоянно действующая резиденция и открывает прием заявок. Литераторы, переводчики, художники смогут принять участие в резиденциях с предоставлением проживания, питания и рабочих пространств", - рассказали в пресс-службе.

По словам руководителя Дома творчества Дарьи Беговой, возрождается историческое предназначение Дома творчества, которое было местом работы авторов, местом, где создавались новые произведения. "Если в ХХ веке сюда в основном приезжали работать писатели, поэты и переводчики, то новые резиденции станут лабораторией для создания самых разных творческих и исследовательских проектов, связанных со словом", - говорит Беглова,

Программа резиденций откроется в июне. Жить и работать в Доме творчества смогут писатели, поэты, драматурги, сценаристы, авторы документальной литературы, переводчики. Также рассматриваются заявки от художников, музыкантов, музейных кураторов, авторов digital-проектов и организаторов книжных мероприятий.

До конца года планируется принять в Доме творчества 250 резидентов. Заявки можно подавать по программам - Индивидуальная резиденция, Исследовательская резиденция, Мастерская перевода, "Поэзия на немецком языке". Подробности можно найти на сайте: https://pro-peredelkino.org

Переделкино - одно из значимых литературных мест в России. Важнейший культурный центр сложился здесь задолго до создания знаменитого городка писателей, развивался в советское время и остается местом творчества и сейчас. Дом творчества писателей в советские времена принадлежал Литфонду СССР, а в 1990-е пришел в упадок. С середины 2020 года здесь ведутся восстановительные работы. Вновь открылся клуб Дома творчества с библиотекой, информационным и выставочным пространствами, кафе, террасами для работы, чтений и встреч. Начинается работа по реставрации исторических коттеджей. Отремонтирован гостевой корпус Дома творчества, построенный для размещения писателей в 1970-х годах, в нем, как ожидается, будут жить резиденты. Участие в программах организовано на безвозмездной основе.