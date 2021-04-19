Эрмитаж вернул в постоянную экспозицию две отреставрированные скульптуры XIX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представил публике в понедельник две отреставрированные скульптуры XIX века с изображением императрицы Александры Федоровны и античной Психеи.

"Мы представляем сегодня результат весьма сложного процесса реставрации скульптур. Произведения уже заняли свои места в постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа", - сказал на презентации скульптур заместитель генерального директора Эрмитажа Александр Прохоренко.

По его словам, реставрация этих произведений велась на средства благотворителей в рамках социального проекта, посвященного заботе о женском здоровье.

Скульптурный портрет Александры Федоровны, супруги императора Николая I, установленный в Эрмитаже на Октябрьской лестнице, был создан в 1840 году мастером Дмитрием Савельевым по оригиналу прусского скульптора Карла Фридриха Вихмана. Это единственная сохранившаяся скульптура из четырех, созданных по одной модели. Статуя пострадала во время Великой Отечественной войны - были сколы на поверхности, повреждены кисти рук, утрачен медальон.

Скульптура "Психея, лишившаяся чувств" работы Пьетро Тенерани на Николаевской лестнице также имела повреждения и загрязнения, были утрачены фрагменты руки.

Реставраторы очистили поверхность мрамора от загрязнений, сохраняя при этом особенности его обработки мастерами XIX века, укрепили стыковочные швы, восполнили утраченные детали.