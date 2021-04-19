В Москве подвели итоги конкурса "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Итоги 11 сезона проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" подвели в Москве. Песни победителей будут звучат в парках столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе Моспродюсера.

"В парках Москвы сменится музыкальный репертуар. Летом в них зазвучат треки победителей 11 сезона музыкального проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Конкурс для авторов-исполнителей уже шестой год проводит Московский продюсерский центр, подведомственный департаменту культуры. Из конкурсных заявок эксперты выбрали 50 треков 47 исполнителей, среди которых: TONEVA, ARTEMIEV, Mirele, ЛЮТИК и другие", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова, в этом сезоне было получено 1 147 заявок с 1 577 треками.

"Отмечу, что ежегодно интерес к проекту возрастает по всей России и даже за ее пределами. Большое количество треков традиционно мы получили из Москвы, но почти 50% треков (744) пришли к нам из других регионов России, стран СНГ, а также Канады, Турции, Нидерландов, Израиля. Видимо, самое время задуматься об официальном выходе проекта на международный уровень", - рассказал Петров.

Участвовать в проекте мог любой желающий. Заявки от музыкантов принимались с 3 по 21 марта. На финальном прослушивании треки для парков выбрали эксперты музыкальной индустрии, критики, журналисты, продюсеры.

"Также стало известно имя победителя специальной номинации партнера Московского продюсерского центра. В номинации "Лучший русскоязычный авторский трек" побеждает исполнительница Tasiia с треком "Не поэт".Именно она попадет в эфир музыкального телеканала RU.TV.", - рассказал собеседник агентства.

О центре и проекте

Московский продюсерский центр занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современного искусства: музыкального, визуального, танцевального и театрального, обучением в сфере шоу-бизнеса и социокультурными проектами.

"Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" - это проект, который позволяет музыкантам попасть в ротацию столичных парков на весь зимний и летний сезон. Его задача заключается в улучшении музыкальной атмосферы города и наполнении парков композициями авторов-исполнителей.