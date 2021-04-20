Керамику и текстиль Пикассо и Матисса представят на выставке в Пушкинском музее

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Выставка "Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ имени А. С. Пушкина", на которой представлены предметы декоративного искусства авторства Пабло Пикассо, Анри Матисса, Фернана Леже и других, открывается в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. Экспозиция продлится по 20 июня 2021 года, сообщила директор музея Марина Лошак.

"Название выставки не случайно, она рассказывает о том, как прекрасен мир материальной культуры, как он разнообразен и неожиданен и как мы иногда считаем его незначительным по сравнению с силой холста. Здесь мы видим произведения великих художников конца XIX - начала XX века, чьи имена очень хорошо знакомы всему миру", - сказала она.

Лошак подчеркнула, что предметы декоративного искусства часто дополняют живописные полотна на выставках, но музей никогда не делал их главными героями. "Мне кажется, этот новый взгляд дает совершенно другое представление о мире искусства, где нет важного и неважного, где есть талант как таковой <...> Каждый зал рассказывает о разных видах искусства и разных историях, связанных с художниками", - пояснила она.

Выставка будет работать в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Посетители увидят более 70 работ, среди которых - декоративная керамика Мориса Дени и фовистов из собрания мецената Ивана Морозова, малотиражные керамические произведения Пабло Пикассо, шпалеры Жана Люрса и Фернана Леже, а также редкие текстильные панно мастера по ткани эпохи ар деко Рауля Дюфи.

Керамика и шпалеры

Как рассказала сокуратор выставки, научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Елена Коротких, керамика для Пабло Пикассо была полем для экспериментов. "Он, как уже состоявшийся художник, считал, что имеет полное право прибегать к любым техническим и художественным вариациям. Он мог использовать гончарный круг или выливать по форме, расписывать или нет, обжигать с эмалью или без <...> Его керамика сделана очень понятно, с четкими, ясными образами, понятными цветами. Он хотел, чтобы эта керамика использовалась", - подчеркнула она.

Старший научный сотрудник отдела искусства старых мастеров Елена Пильник, выступившая вторым куратором, отметила, что среди экспонатов выставки одна из ранних работ Фернана Леже - шпалера, служившая декорацией постановки одной модной шведской балетной труппы, работавшей в Париже. "Фернан Леже никогда не отдавался шпалерному искусству целиком. Он никогда не видел себя как художника текстиля", - добавила она.

По ее словам, в экспозицию была включена также шпалера Жана Люрса, которая была подарена Иосифу Сталину. На ней отражен патриотический, антифашистский сюжет. На выставке демонстрируются приобретенные Иваном Морозовым фаянсовые вазы с живописными композициями Мориса Дени, Андре Дерена, Мориса де Вламинка и Жана Пюи.

В экспозицию включены три работы Анри Матисса, относящиеся к последнему керамическому периоду его творчества. Художник создавал эти работы на Лазурном берегу, где в конце 1940-х годов активно открывались новые керамические мастерские, и в этом ремесле пробовали себя многие живописцы, приезжавшие на юг.