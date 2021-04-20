Зрителями отечественного кино в прокате в 2020 году стали более 42 млн человек

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 42 млн человек посмотрели новые игровые отечественные фильмы в прокате в 2020 году, они собрали 10,7 млрд рублей. Об этом сообщила на заседании итоговой коллегии Минкультуры РФ министр культуры РФ Ольга Любимова.

"110 фильмов отечественного производства, вышедших в прокат в прошлом году, собрали 10,7 млрд рублей, что почти половина от общих кассовых сборов. Всего их посмотрели более 42 млн человек", - сказала Любимова.

Она добавила, что в 2020 году общая сумма государственной финансовой поддержки на сферу кинематографии составила 5,4 млрд рублей. "При непосредственной поддержке Минкультуры России и Фонда кино в 2020 году завершено производство 81 игрового, 244 анимационных и 206 неигровых фильмов", - отметила министр.

Кроме того, при поддержке Минкультуры провели 40 кинофестивалей. В данный момент ведется работа над созданием Концепции развития кинематографии до 2030 года. По словам Любимовой, документ учтет все актуальные направления деятельности, в том числе поддержку детских и семейных фильмов, дебютного и социально значимого кино. Особое внимание будет уделяться развитию государственных киностудий.

Любимова также сообщила, что число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 2020 году составило 118 млн, показатель был перевыполнен на 84%.

"Из-за ограничительных мер был исключен [из планов] показатель по посещаемости учреждений культуры, вместе с тем в два раза увеличены плановые показатели по обращению к цифровым ресурсам - с 32 млн до 64 млн. И мы смогли превысить его на 84%. По итогам года их количество превысило 118 млн", - сказала министр.