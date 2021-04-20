Съемки фильма по мотивам романа "Мастер и Маргарита" начнутся летом 2021 года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Съемки художественного фильма "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" начнутся летом 2021 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа".

Режиссером-постановщиком фильма "Воланд" станет Михаил Локшин ("Серебряные коньки"). Авторами сценария выступают Роман Кантор ("Серебряные коньки", "Эпидемия") и Михаил Локшин.

По мнению продюсера фильма Рубена Дишдишяна, "Мастер и Маргарита" - один из амбициозных проектов компании. Ранее предполагалось, что фильм будет снимать Николай Лебедев, известный по кинокартинам "Легенда номер 17" и "Экипаж". "Мы начали разрабатывать его с Николаем Лебедевым, но, к большому сожалению, были вынуждены приостановить работу, так как не смогли полностью решить вопросы финансирования, а затем в планы вмешалась пандемия, - отметил Дишдишян. - У Коли уже началась работа над новым фильмом, и мы предложили стать режиссером картины Михаилу Локшину". Продюсер считает, что "это будет новый взгляд на культовое произведение Михаила Булгакова".

В свою очередь, Николай Лебедев отметил, что фильм стал важной частью его жизни. "Я вложил в его разработку всю душу и огромные силы и глубоко сожалею, что по независящим от меня причинам не смог закончить работу над ним", - сказал он.

Режиссер Михаил Локшин убежден, что "только неординарный подход сможет решить задачу по перенесению многосюжетной конструкции книги в полнометражное кино". Исполнители главных ролей пока не называются.

Съемки картины начнутся в июле и продлятся до конца года. Сейчас идет подготовительный период. В прокат фильм выйдет в конце 2022 года.

Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.