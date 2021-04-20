Книга "Научиться любить Россию" Ханса-Йоахима Фрая выйдет на русском на следующей неделе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российское издание книги режиссера и менеджера в сфере культуры Ханса-Йоахима Фрая "Научиться любить Россию" поступит в продажу на следующей неделе, также планируется выпустить электронную и аудиоверсию произведения. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

"Книга поступит в продажу на следующей неделе, тираж уже отпечатан. Мы планируем выпустить ее также в электронном формате и создать аудиоверсию", - сказал Новиков.

Фрай - режиссер, менеджер в сфере культуры, художественный руководитель "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" (Сочи), советник генерального директора Государственного академического Большого театра России. В книге "Научиться любить Россию" автор рассказывает о встречах со знаменитыми россиянами из мира искусства, культуры и политики, помогает проникнуться традициями и ценностями огромной страны и знакомит читателя с историей своей семьи. Предисловие к изданию написал президент РФ Владимир Путин.

"Я убежден, что каждый, кто приедет в Россию, прочувствует культуру этих людей, увидит страну по-иному. Это то, что я хотел передать этой книгой. <…> Три года назад мы издали книгу на немецком, сейчас перевели ее на русский. Это моя перспектива, перспектива немца, как я вижу Россию, но одновременно это взгляд из-за кулис на культуру, на выдающихся деятелей, поэтому эта книга - увлекательное путешествие. Я очень счастлив, что могу жить и работать в России, моя настоящая мотивация - всегда продолжать возводить мосты культур", - сказал автор книги на пресс-конференции.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Фрая удивительным человеком, который находит время для организаторской и культурной деятельности, а также для творчества. "Он открывает удивительный мир нашей страны, на который у него особый взгляд. Для русского читателя она не менее интересна, чем для западного. Он сам научился любить Россию, он учит любить Россию людей, которые читают эту книгу на Западе, он поможет русскому читателю открыть в России те прекрасные ценности, о которых подчас мы в обыденной жизни забываем", - поделился Швыдкой.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин подчеркнул, что Фраю в книге удалось найти такую тональность, которая показывает общность двух культур.