Ретроспективу работ Ким Ки Дука и фильм об Олеге Видове покажут на ММКФ в сети "Москино"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Показы 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) с 22 по 29 апреля пройдут в киносети "Москино". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"С 22 по 29 апреля зрители смогут увидеть в кинотеатрах "Москино" фильмы специальных программ 43-го Московского международного кинофестиваля", - рассказал собеседник агентства.

В программу "Ким Ки Дук. Послесловие" вошли знаковые картины мэтра, ушедшего в 2020 году, от дебютного "Крокодила" до скандальных "Острова" и "Плохого парня". Ким Ки Дук дважды был конкурсантом ММКФ, а в 2019-м году возглавлял жюри фестиваля.

"Программа "Вокруг света" знакомит с историей жителя маленькой индийской деревни, открывшего для себя фильмы <...> Годара, и со свободолюбивым характером грабителя Вальтера по прозвищу Король побегов, бросившего вызов швейцарской пенитенциарной системе", - рассказал собеседник агентства.

Программа "Русский след" представлена турецкой комедией о поисках пропавшей статуи Ленина и американской документальной лентой "История Олега Видова", снятой режиссером Надей Тэсс.

О фестивале

ММКФ пройдет в Москве 22-29 апреля в очном формате. Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1972 году ему была присвоена аккредитация высшего класса "A" Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.