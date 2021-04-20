Фильм "Горянки" студии Горького взял главный приз фестиваля документального кино в Сиднее

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Картина "Горянки" Марьям Махиевой о жизни современных кавказских женщин выиграла главный приз за лучший полнометражный фильм на австралийском международном фестивале документальных фильмов Doc.Sydney. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького.

"Мы очень рады первой победе "Горянок" на международном кинофестивале. Благодарим отборщиков и жюри за внимание к нашему фильму. На Киностудии Горького мы верим, что эта картина буквально обречена на успех - не только на фестивалях, но и у широкой аудитории. Ведь это невероятно красивый и добрый фильм. В то же время он современный и чрезвычайно актуальный, в нем легко и непринужденно поднимаются темы феминизма, социокультурной и национальной идентичности", - сказала гендиректор студии Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

Фестиваль Doc.Sydney впервые в этом году проходил как часть глобальной сети Doc.World. Подобные смотры проводятся в Лондоне, Берлине, Генте и Бостоне. В программе показали инновационные независимые фильмы, в том числе короткометражные и экспериментальные ленты, документальный артхаус.

Картина режиссера из Кабардино-Балкарии Марьям Мехиевой рассказывает о жизни нескольких женщин Северного Кавказа, которые нашли в себе силы и мужество стать успешными людьми. Одна из героинь не раз восходила на Эльбрус, другая возглавляет собственную лабораторию. В фильме поднимаются вопросы феминизма, столкновения национальных традиций и религии. Он создан на студии Горького при поддержке Минкультуры РФ и при участии Фонда Генриха Белля. В октябре картина завоевала первый приз ХII Всероссийского кинофестиваля "Человек, познающий мир", также она попала в шорт-листы нескольких международных фестивалей, в том числе итальянского фестиваля документальных этнографических фильмов Fiorenzo Serra Film Festival.