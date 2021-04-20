Фильм "Отец" стал лидером проката в кинотеатре "Художественный" в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Кинокартина "Отец" стала лидером проката в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Кинотеатр открылся 9 апреля российской премьерой драмы "Отец" Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях <...>. Фильм в кинотеатре "Художественный" собрал 2 725 070 рублей за пять дней проката и остается лидером зрительского спроса. Сумма составляет ровно 15% от сборов фильма по всей России", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что зрители "Художественного" смогли увидеть картину на неделю раньше проката, который стартовал по всей стране 15 апреля. Фильм номинирован на премию "Оскар" в шести категориях, включая "Лучший фильм". В России ленту представляет компания "Русский Репортаж".

"В первый уикенд общероссийского проката в кинотеатре "Художественный" наблюдался повышенный спрос на сеансы фильма "Отец" - больший, чем на лидеров общероссийского проката, которые также есть в репертуаре.

По словам программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина, команда кинотеатра рада, что фильм, показанный на открытии "Художественного", показывает отличные коммерческие результаты.

"Как нам известно, "Художественный" стал площадкой № 1 и для других неочевидных в коммерческом отношении картин, таких, как номинированная на несколько "Оскаров" драма "Минари" о корейских мигрантах в Америке и российский триллер "Маша", получивший приз за лучший дебют фестиваля "Кинотавр". Это говорит о том, что уже за первые 10 дней работы "Художественный" успел стать важной индустриальной площадкой для запуска фильмов самых разных форматов и жанров", - сказал Тыркин.

О работе кинотеатра

Кинотеатр, открывшийся после реконструкции, работает для посетителей ежедневно с 09:00 до 03:00. В "Художественном" четыре зала - большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя.

По данным в пресс-службе, на данный момент есть три категории билетов.