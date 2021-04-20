Книги Рубанова, Шойгу и Водолазкина вошли в длинный список премии "Большая книга"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Произведения Андрея Рубанова, Сергея Шойгу, Евгения Водолазкина вошли в длинный список национальной литературной премии "Большая книга". Имена соискателей оглашены на пресс-конференции в ТАСС.

"Было ожидание того, что после целого года пандемии наше литературное поле придет в угнетенное состояние. Однако мы получили на удивление плотный поток. Можно заметить как все, наоборот, собрались, - сказал председатель совета экспертов премии Михаил Бутов. - В итоге у нас получился достаточно интересный список, даже для нас неожиданный в чем-то. И в нем, помимо писателей достаточно известных, весьма изрядное число тех, кто начинает свой литературный путь, выступает, может быть, с первыми яркими книгами, которые способны привлечь к себе внимание".

В длинный список вошли Наринэ Абгарян ("Симон"), Евгений Водолазкин ("Оправдание Острова"), Михаил Гиголашвили (Кока"), Андрей Рубанов ("Человек из красного дерева"), Марина Степнова ("Сад"), Сергей Шойгу ("Про вчера"), Леонид Юзефович ("Филэллин") и многие другие.

Всего эксперты рассмотрели более 330 произведений. Список финалистов будет объявлен 2 июня.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году с целью поиска и поощрения авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру России, повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания. Учредителем является Центр поддержки отечественной словесности. Соучредителями премии выступают Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, ТАСС и другие организации. Призовой фонд составляет 5,5 млн рублей.

Ежегодно присуждаются три премии. Главный приз составляет 3 млн рублей, второй - 1,5 млн рублей, третий - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома. Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.