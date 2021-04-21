На выставке в Москве покажут полотна Малевича и Шагала из собраний русских коллекционеров

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Выставка предметов искусства из собраний коллекционеров времен оттепели из Москвы и Ленинграда, включающая работы Казимира Малевича, Марка Шагала и Василия Кандинского, открывается в Музее русского импрессионизма в среду и продлится до 29 августа. Об этом сообщила директор музея Юлия Петрова.

"Выставка "Охотники за искусством" получилась очень насыщенной материалом. Здесь 14 главных героев, коллекционеров, у каждого из которых своя судьба. Множество мастеров, о каждом из которых хочется говорить отдельно", - сказала она журналистам.

Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, каждой коллекции посвящен отдельный раздел экспозиции. При этом живописные и графические работы дополняют портреты коллекционеров, выполненные в стиле комикса художником Марией Пономаревой, а также эссе о каждом собирателе искусствоведа Софьи Багдасаровой. "Мы представляем 14 коллекций, как 14 ядер. Игорь Чиркин создал прекрасную застройку со специальными просветами. Находясь в собрании Абрама Чудновского, можно увидеть замечательные работы из коллекции Соломона Шустера. Таким образом создается взаимопроникновение коллекций", - описала Винокурова.

Среди представителей московской школы коллекционирования она перечислила врачей Арама Абрамяна и Александра Мясникова, востоковеда Игоря Сановича, дипломата, политического деятеля Владимира Семенова, экономиста Якова Рубинштейна, историка Сигизмунда Валка, нефтехимика Игоря Афанасьева. "Большой удачей стала возможность показа коллекции Алексея Евгеньевича Стычкина - переводчика, работавшего в Госкино, в ООН. У него более консервативная коллекция в сравнении с другими собирателями. Она содержит первые номера работ Михаила Нестерова, Аристарха Лентулова, замечательные работы Николая Сапунова, Константина Коровина", - подчеркнула Винокурова.

О художниках

Всего на выставке демонстрируются более 70 работ русского и советского модернизма художников первой трети XX века. Посетители увидят работы представителей различных направлений и школ - мирискусников Бориса Кустодиева, Константина Сомова, символистов "Голубой розы" Павла Кузнецова, Николая Сапунова, московских сезаннистов "Бубнового валета" Роберта Фалька, Ильи Машкова и Аристарха Лентулова. Помимо этого, в экспозицию включены примитивистские произведения Нико Пиросмани, живопись и графика Бориса Григорьева, работы Василия Кандинского и Алексея Явленского.

В музее пояснили, что в 1950-1980-е годы работы художников-модернистов предавались публичному порицанию. Их нельзя было увидеть в постоянных экспозициях государственных музеев, и коллекционеры искали такие произведения под угрозой ареста по статье "Спекуляция". Как подчеркнули организаторы выставки, для героев проекта пополнение коллекций являлось попыткой сформировать собственный мир, альтернативный советской действительности.

Важной частью проекта, по словам куратора, является подборка кадров известного фотографа советского периода Игоря Пальмина. "Представлена его серия "Скромная жизнь". Ей мы хотели дополнить экспозицию и отразить атмосферу унифицированного существования, имевшую место в рассматриваемый период. Мы хотели дать нашим посетителям вспомнить или ощутить ту атмосферу, в которой стремились найти выход герои выставки", - пояснила она.

В честь своего пятелетия Музей русского импрессионизма одновременно с выставкой "Охотники за искусством" представит спецпроект на третьем этаже. Экспозиция объединяет прошедшие в стенах музея проекты, представлены портреты с выставки "Жены", полотна Николая Фешина и Павла Бенькова, картины из собрания Владимира Спивакова, а также работы Николая Мещерина, Арнольда Лаховского, Михаила Шемякина, Давида Бурлюка, Юрия Анненкова и других русских художников.