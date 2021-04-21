В Российской академии художеств открывается выставка к 30-летию мастерской скульптуры

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Выставка "Творческая мастерская скульптуры: опыт и поиск", приуроченная к 30-летию создания Творческой мастерской скульптуры Российской академии художеств в Москве, открывается в музейно-выставочном комплексе академии Галерее искусств Зураба Церетели в среду. Об этом сообщил академик-секретарь Отделения скульптуры РАХ Александр Цигаль.

"Эта выставка приурочена к тому, что 30 лет назад образовались скульптурные мастерские. Мы остановились на формате "учителя и ученики". Очень важно, чтобы молодые, начинающие художники выставлялись вместе со своими менторами, с теми людьми, которые их учили, чтобы они видели, как они отошли от руки учителя, как у них появилась своя пластика. Или не отошли, что тоже очень важно. Тогда они могут как-то действовать", - сказал он.

Цигаль пояснил, что смысл проекта, который будет открыт для посещения до 23 мая 2021 года, кроется в сочетании мастерской и выставки. "Можно заметить, как выстроена диагональ: по одну сторону это условно мастерская, а по другую - эти работы уже переходят в выставочный смысл. Самая большая ценность этой экспозиции не в том, что она очень стильно сделана и хорошо смотрится, а в том, что здесь замечательные работы молодых художников, которые только получили диплом, и тех художников, которые окончили академию 30 лет назад. Это уже маститые мастера, имеющие свой пластический язык", - отметил академик.

Вниманию зрителей представлены более 100 произведений станковой пластики, также демонстрируются графические зарисовки, являющиеся неотъемлемой частью работы автора над концепцией каждой конкретной скульптуры. В оформлении экспозиции частично отражен интерьер мастерской скульптора, расположены станки, заготовки, инструменты, эскизы, архитектурные макеты, что позволяет зрителю составить представление обо всех этапах создания скульптурного произведения.

Выставка дает возможность сравнить работы мастеров разных поколений, а конкретные произведения демонстрируют преемственность принципов академической школы. Экспозиция включает произведения основателя и руководителя Творческой мастерской скульптуры в Москве, которым более двадцати лет являлся народный художник СССР, академик Владимир Цигаль.

С 2012 года и по настоящий момент мастерские скульптуры возглавляет его сын и ученик - народный художник РФ Александр Цигаль. Среди экспонатов выставки также работы педагогов Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Михаила Переяславца, Александра Рукавишникова, Владимира Кошелева, Андрея Балашова, Дмитрия Тугаринова и других. Обучающиеся в мастерских, чьи работы также представлены на выставке, уже становятся активными участниками современной художественной жизни, завоевывают премии. Это художники Алексей Дмитриев, Илья Коротченко, Евгения Дубровина, Александр Агбунов, Владимир и другие.