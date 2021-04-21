В Москве открывается Российский антикварный салон

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский Антикварный салон в 46-й раз открывается в московском Гостином дворе. В этом году мероприятие пройдет с 21 по 25 апреля и включит в себя программу "Арт Москва", сообщил основатель программы Василий Бычков.

"Мы, как всегда, представили блестящий срез антикварного рынка на нашей ярмарке и пригласили к участию замечательных людей современного искусства. Мы сделали такой эксперимент, который показался удачным как участникам классического, так и современного искусства. Это движение в сторону нивелирования границ между старым искусством и новым", - сказал он журналистам.

В 2020 году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, Российский антикварный салон дважды объявлял о переносе выставки: сначала на июнь 2020 года, затем - на апрель 2021 года. В этом году ярмарка объединит разделы "Антиквариат", "Contemporary Art/Design", "Ювелирное искусство" и "Ретроавтомобили". "Сегодня на нашей площадке 200 участников. Первыми располагаются галереи классического искусства, далее вглубь - раздел современного искусства, в котором 30 очень уважаемых галерей. Дальше - наша гордость последних лет, ювелирная улица, в которой 18 российских ювелирных домов", - подчеркнул Бычков.

Он добавил, что в экспозиции несколько зарубежных участников из США, Франции, Швейцарии и Белоруссии. Из российских городов представлены Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Пермь, Самара, Саратов, Севастополь, Тула, Челябинск, Ярославль. Более 20 российских галерей обеспечили содержание раздела "Антиквариат". В их числе "Частное собрание М. А. Суслова", "Коллекцiонеръ Клуб", "Русские сезоны", "Кутузовский, 24", "Альтруист", "Русские сезоны", "Наше наследие", галерея "Веллум" и "Русская усадьба" и многие другие.

В экспозиции этой части представлены шедевры европейской живописи - работы Яна Брейгеля Младшего, Корнелиса де Хема, Франса Эйкенса, а также русских мастеров конца XIX - начала XX вв. Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Алексея Саврасова, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Александра Бенуа. В разделе "Антиквариат" собраны образцы декоративно-прикладного и ювелирного искусства, это произведения "Фаберже", "Болин", Императорского Фарфорового и Стеклянного заводов.

Современное искусство

Программа "Арт Москва" объединила 30 ведущих галерей и более 100 современных художников. В пространстве галереи Ovcharenko представлена тексто-фотографическая серия участника Венецианской биеннале Сергея Браткова. В павильоне галереи "Триумф" зрители увидят деталь триптиха Allegoria Sacra работы коллектива AES+F. Авторы метафорически переосмысляют характер современной цивилизации с помощью сюрреалистических образов. Там же расположена селфи-башня Recycle Group, отсылающая как к образцам античного и ренессансного искусства, так и к актуальным для современного человека символам.

Галерея Artstory выставит работы Ани и Андрея Абакумовых, выполненные в технике string art - рисование нитями. Также галерея представит серию абстрактных работ "Выше только небо" французской художницы русского происхождения Маши Шмидт. Творчество итальянца Анджело Аккарди, в котором классический стиль переплетается с актуальной тематикой, посетители увидят в отделе галереи Tolstoy.

Проект "Счастливая Любовь" презентует галерея "Арт-союз". Авторы стенда галереи выбрали принцип "Любовь как причина творчества", экспозиция в гротескной форме, с иронией отражает желание человека найти идеальную любовь. Среди представленных авторов Борис Григорьев, Питер Брейер, Михаил Никонов, Евгений Чубаров, Олег Савостюк, Юрий Купер и другие. В галерее Boccara Art гости салона увидят работы современных корейских художников - инсталляции Ким Джонг Йон, сочетающие элементы классического корейского дизайна с современным искусством и скульптуры Кима Сенву, известного работами, сделанными из корейских металлических монет. Также в Гостином дворе расположатся стенды Askeri Gallery, галереи Iragui, галереи Тотибадзе и других.

Традиционный ювелирный раздел ярмарки включает работы премиальных брендов. Одним из участников стал мастер Ильгиз Фазулзянов, один из немногих, кто в совершенстве владеет всеми известными ювелирными техниками. Бренд Tarutin покажет серию "Барокко" с уникальными жемчужинами, а ювелирный дом Daiko - коллекцию "Готика", вдохновленную искусством средневековой Европы. Новый раздел ярмарки посвящен ретроавтомобилям, легендам 1900-1960-х годов. Здесь выставлен знаменитый "автомобиль Штирлица" - Mercedes-Benz 230 W143 (1939 года выпуска), на котором в фильме "Семнадцать мгновений весны" ездил актер Вячеслав Тихонов. В деловой программе салона пройдут дискуссии и сессии на темы цифровой реальности искусства, NFT-технологий, взаимодействия с брендами, правовой стороны оборота культурных ценностей и другие.