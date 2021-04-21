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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Обновлено 

Путин предложил выделить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах

Президент предложил направить их в ближайшие три года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах.

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"Предлагаю в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России. Чрезвычайно тоже еще одно важное направление", - сказал глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.

С января 2020 года в РФ действует государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанная до конца 2024 года. Предусмотрена реализация таких мероприятий, как улучшение жилищных условий граждан, обустройство сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство, формирование современного облика сельских территорий, обустройство автомобильных дорог, предоставление льготных кредитов гражданам. Как сообщалось ранее, в связи с высокой востребованностью госпрограммы Минсельхоз России работает над ее продлением до 2030 года.

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