Путин объявил о создании президентского фонда культурных инициатив

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, будет создан в России. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

"Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский Фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более 1,5 тыс. креативных команд", - сказал глава государства.

В конце прошлого года Путин подписал указ об увеличении сумм, выделяемых на выплату грантов в области культуры и искусства до 8,46 млрд рублей в год. Первоначально общий размер таких грантов составлял около 8,19 млрд рублей.