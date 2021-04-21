Фонд культурных инициатив поможет поддержать сектор креативных индустрий в РФ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Создание Фонда культурных инициатив важно для поддержки креативных индустрий, Минкультуры РФ завершает разработку стратегии развития этой отрасли и в ближайшее время планирует представить ее правительству. Об этом ТАСС в среду сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Идет разговор вокруг креативных индустрий - очень важного для нас сектора экономики, который нуждается в своем собственном ОКВЭДе (общероссийском классификаторе видов экономической деятельности - прим. ТАСС). И, как следствие, нуждается в государственной поддержке, в своем фонде. По аналогии с Фондом кино и Фондом культуры мы получаем Фонд культурных инициатив. Президент упомянул, что уже в первый год работы он позволит поддержать полторы тысячи команд. В министерстве мы заканчиваем разрабатывать стратегию развития этой отрасли, скоро она будет представлена правительству", - сказала Любимова.

Она подчеркнула, что данный сектор экономики получит всестороннюю поддержку, которая требовалась ему долгие годы. Министр добавила, что ведомство уже готовит предложения, которые позволят в кратчайшие сроки реализовать меры, озвученные главой государства в послании.

В Минкультуры отметили, что многое для жителей сел и малых городов сделано в рамках национального проекта "Культура". "За два года в рамках него построены, реконструированы и капитально отремонтированы 645 сельских домов культуры, на что было выделено 6,4 млрд рублей. Около двух миллионов человек в 69 регионах получили новые возможности для развития и самореализации", - напомнили журналистам в пресс-службе ведомства.

В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах в ближайшие три года, а также объявил о создании президентского Фонда культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества.