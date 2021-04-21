В Москве с 8 по 11 июля пройдет фестиваль современного искусства "Форма"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Фестиваль современного искусства "Форма" с 8 по 11 июля пройдет в Басманном дворе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду организаторы.

"Фестиваль современного искусства "Форма" пройдет с 8 по 11 июля в Басманном дворе (Бауманская ул. 15). Билеты early bird уже в продаже на formafestival.ru", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что "в этом году на фестивале затронут тему многообразия художественного мира России". "В рамках арт-программы фестиваля будут представлены работы, так или иначе проблематизирующие соотношение красоты и свободы в различных контекстах - теологическом, социальном, телесном. Рефлексия на тему образа Девы Марии, исследование границ приватного и публичного, анализ степени внутренней свободы и поиски таящейся красоты - вот главные темы, с которым работают художники, приглашенные к участию в этом году", - сказала куратор арт-сцены фестиваля "Форма", основатель галереи современного искусства 25Kadr Алиса Булчак.

По словам куратора экспериментально-поэтической сцены, диджей и основатель поэтического кружка "Липа" Дениса Смагина, экспериментально-поэтическая часть будет ставить перед артистами несколько задач: "с одной стороны, размыть границы между жанрами, а с другой - объединить представителей различных дисциплин с целью создания новых синтезов: музыки, поэзии и перформанса".

"Результатом этих коллабораций станут синтетические произведения искусства, которые будут созданы локальными и известными на всю страну артистами", - сказал Смагин.

О фестивале

"Форма" - это экспериментальная площадка, способствующая синтезу различных направлений в искусстве и появлению новых авангардных проектов. Фестиваль проводится в Москве с 2011 года. В разные годы участниками фестиваля становились Максим Диденко, Павел Пепперштейн, Петр Мамонов, Олег Купик, Пахом, Антоха MC, Миша Most, Алиса Йоффе, Юрий Муравицкий, Acid Mothers Temple, Black Lips, АХЕ, Андрей Кузькин, "4 Позиции Бруно", "Буерак", Константин Звездочетов, Алина Насибуллина, Laurel Halo, Мария Агуреева, арт-группировка "ЗИП" и другие.