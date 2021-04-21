Раритетные образцы "космических" книг и альбомов представят в Москве в рамках "Библионочи"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Раритетные образцы "космических" книг и альбомов представит Российская государственная библиотека искусств на экспозиции в рамках "Библионочи" 24 апреля. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе библиотеки.

"Космос станет главной темой "Библионочи" в нашей библиотеке, хранящей в своих фондах материалы, посвященные особому разделу современного искусства, возникшему параллельно с освоением просторов Вселенной", - сказали в пресс-службе, отметив, что речь идет о книгах, альбомах и репродукциях картин.

Кроме того, на экспозиции раритеты из своих фондов покажет и Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре: это книга Сергея Королева "Ракетный полет в стратосфере" 1931 года издания, труды по ракетной технике Константина Циолковского от 1947 года, газеты, вышедшие 12 апреля 1961 года, материалы о жизни космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева и других.

Говоря о других мероприятиях "Библионочи", в пресс-службе заметили, что в библиотеке продолжает работу экспозиция Музея читателя "Вахтанговцы и Библиотека - сто лет вместе". Она рассказывает о том, как библиотека участвовала в создании знаменитых спектаклей. Кроме того, о секретах современных театральных технологий, искусстве имитации расскажут будущие художники-технологи, студенты Школы-студии МХАТ. "Для выставки "Сны о барокко. Фантазия и реальность в мире костюма" они создали фигуры знаменитых мушкетеров, театр марионеток, аксессуары для персонажей XVII века, материалами для которых стали бумага, акрил, клей, картон",- пояснили в пресс-службе. Юных посетителей экспозиции ждет увлекательный квест "Межпланетная экспедиция", а также мастер-классы по изготовлению визитки-мэйси на японском языке.

"Закончит программу "Библионочи" джаз на библиотечных подмостках в исполнении студентов и выпускников Института современного искусства, многие из которых уже стали победителями различных вокальных конкурсов", - сказали в пресс-службе. Здесь подчеркнули, что все мероприятия "Библионочи" пройдут в период с 17:00 до 23:00 мск.