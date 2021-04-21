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Умерла вдова балетмейстера Игоря Моисеева

Ирине Моисеевой было 96 лет

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР, солистка и педагог Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, вдова знаменитого хореографа Ирина Моисеева умерла в среду в возрасте 96 лет в Москве. Об этом сообщил коллектив ансамбля.

"21 апреля 2021 года на 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева", - написали ее соратники на странице ансамбля в Instagram.

В ансамбле напомнили, что Моисеева посвятила коллективу всю жизнь, проработав в нем с 1941 года и до последних дней. Она была не только супругой и близким человеком Игоря Моисеева, но и его музой, соратником, верным другом и большим помощником. "Память об Ирине Алексеевне навсегда останется в наших сердцах", - сказали в коллективе.

Прощание с Моисеевой пройдет 24 апреля в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.

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