"Как я встретил вашу маму" получит сиквел

Сервис онлайн-видео Hulu анонсировал продолжение сериала "Как я встретил вашу маму" (How I Met Your Mother, 2005-2014). Об этом пишет журнал Variety. По данным издания, главную роль в нем исполнит актриса Хилари Дафф ("Лиззи Магуайр"). Сиквел будет носить название "Как я встретила вашего папу", его главной героиней станет женщина по имени Софи, которая рассказывает сыну о своем знакомстве с его отцом в 2021 году. При этом издание не уточняет, каким образом шоу будет связано с оригинальным сериалом.

Сценаристами и продюсерами шоу выступят Элизабет Бергер и Исаак Аптакер, известные по работе над драматическим телесериалом "Это мы" (2016) и телесериалом "С любовью, Виктор" (2020). Над проектом также будут работать создатели "Как я встретил вашу маму" Крейг Томас и Картер Бейз.