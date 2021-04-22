Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Девятаев"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский международный кинофестиваль откроется в четверг в столице показом фильма Тимура Бекмамбетова о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, основную конкурсную программу сформировали 13 картин из Японии, Испании, Греции и других стран, рассказал ТАСС программный директор смотра Кирилл Разлогов.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в столице с 22 по 29 апреля, церемония открытия традиционно состоится в кинотеатре "Россия". Как отметил программный директор, гости торжественной церемонии открытия пройдут по красной дорожке с соблюдением социальной дистанции, меры безопасности будут строго соблюдаться на всех показах и мероприятиях

"Все меры предосторожности сохраняются. У театра "Россия" раньше собиралась толпа, и в такой ситуации очень сложно проследить, все ли соблюдают дистанцию и надевают маски. Мы сохраняем также дистанцию между гостями, которые пойдут по красной дорожке", - рассказал Разлогов.

Предыдущий фестиваль прошел в октябре 2020 года, когда допустимая заполняемость залов составляла лишь 25%. Теперь кинотеатрам разрешено пускать на просмотр 50% зрителей.

"Лихой" фильм-открытие и конкурсные секции

"Я очень рад, что Тимур Бекмамбетов принял решение показать свой новый фильм на открытии ММКФ в этом году. Это лихая картина с блестящими спецэффектами. Кроме того, эта лента ставит очень серьезные нравственные и исторические проблемы, насколько я знаю, для Тимура это не менее важно, чем техническое совершенство", - отметил Разлогов. Программный директор рассказал, что тема "трудных мест памяти", которая поднимается в этой картине, так или иначе будет звучать во многих фильмах программы ММКФ. Главную роль в фильме о подвиге советского летчика, возглавившего побег из немецкого лагеря группы заключенных в годы войны, исполнил актер Павел Прилучный.

Оценивать 13 работ, которые вошли в основную программу смотра, будет жюри под председательством филиппинского режиссера Брийянте Мендоса. Выбирать лучших вместе с ним в этом году будут режиссер Карим Айнуз из Бразилии, лауреат Каннского и других кинофестивалей, сербский актер Милош Бикович, недавно получивший российское гражданство, а также российский кинокомпозитор Юрий Потеенко, который написал музыку к фильмам "Ночной дозор", "Анна Каренина", "Доктор Лиза" и другим, режиссер Нигина Сайфуллаева.

На главный приз претендуют фильмы из Норвегии, Венесуэлы, Японии, Испании, Греции и других стран. Среди них - "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера, "Кофейня в поле" Сяофаня Ши, "Голубое сердце" Мигеля Койула, "Божий человек" Елены Попович. Россию в конкурсе представит "Последняя "Милая Болгария" режиссера Алексея Федорченко.

В конкурс документального кино включили девять картин, среди них "Амурская Голгофа" Юлии Серьгиной, "Дуров" Родиона Чепеля, "Здесь мы балдеем, здесь мы кайфуем" Сергея Кресо, "Блюз для Тегерана" Хавьера Толентино и другие.

Женское кино и другие программы

Две специальные программы ММКФ посвятят женскому кино. Первая из них продемонстрирует широкий спектр тем и стилей, с которыми работают женщины-режиссеры из Китая, вторая покажет картины разных лет, снятые женщинами-режиссерами из Израиля. Кроме того, зрителей ожидает традиционная секция "Кинорежиссерки нашего времени", которую готовит киновед Анжелика Артюх.

"Мне кажется, что это знамение времени, нам очень важно было найти женщину-режиссера в жюри Московского кинофестиваля, чтобы сделать тему сквозной. Мы рады, что Нигина Сайфуллаева приняла наше приглашение", - рассказал Разлогов.

Организаторы ММКФ в 2021 году возвращают секцию сериалов, которая получит название "Первая серия. Дубль второй". Гостям фестиваля покажут российские проекты "Немцы" режиссера Стаса Иванова по одноименному роману Александра Терехова, "Коса" режиссера Игоря Волошина, а также бразильский сериал "Последние дни Жильды".

Специальную программу посвятят памяти южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, который умер в 2020 году от коронавируса. Ким Ки Дук возглавлял жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля в 2019 году, а в 2020 году на главный приз претендовал его первый русскоязычный фильм "Растворяться". "Фильмы Кима - современные мифы, всегда есть пара - мужчина и женщина, связанные роковой, мистической связью, всегда есть искушение и искупление, есть и наблюдающий за человеческой трагикомедией Бог", - отметил в своем обращении председатель отборочной комиссии смотра Андрей Плахов.

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов, отмечающий в этом году 75-летие, подготовил секцию "Фильмы моей жизни". В нее вошли, в частности, картины "Сумерки женской души" (1913) Евгения Бауэра, "Ведьмы" (1915) Беньямина Кристенсена, "Жюль и Джим" (1962) Франсуа Трюффо, "Река" (2002) Алексея Балабанова.

Из истории ММКФ

Программа Московского международного кинофестиваля включает в себя основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, программу российского кино, внеконкурсные и ретроспективные показы, в числе которых "Восемь с половиной фильмов", "Фильмы, которых здесь не было", "Русский след", "Третий возраст", "Молодые и красивые" и другие.

ММКФ входит в число наиболее представительных и престижных кинофорумов мира. В первый раз он прошел в 1935 году, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года.

В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно, президент кинофестиваля - председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.