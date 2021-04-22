Церемония вручения "Золотой маски" 2021 года пройдет в концертном зале "Зарядье"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Церемония награждения Российской национальной театральной премией "Золотая маска" пройдет в 27-й раз в четверг на сцене московского концертного зала "Зарядье", сообщается на сайте премии.

"Торжественная церемония вручения премии "Золотая Маска" состоится 22 апреля 2021 года в концертном зале "Зарядье" с соблюдением всех необходимых ограничений и будет транслироваться в прямом эфире на портале "Рамблер" и в социальных сетях фестиваля", - говорится в сообщении.

Номинантами премии "Золотая Маска" сезона 2019-2020 годов стали 56 спектаклей, которые будут состязаться в 189 частных номинациях. На награду претендуют театры из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Архангельска, Барнаула, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Перми, Петрозаводска, Южно-Сахалинска и других городов. Лидирует по числу номинаций электротеатр "Станиславский", он представлен в 22 категориях. Следом за ним - Большой театр, у него 15 номинаций.

Лауреатами премии в категории "Опера" могут стать спектакли "Книга Серафима" и "Октавия. Трепанация" электротеатра "Станиславский", "Дидона и Эней" и "Садко" Большого театра и "Лолита" Мариинского театра. В профильной категории "Балет" номинантами стали спектакли "Жизель" Большого театра, "Русские тупики - II" Мариинского театра и другие постановки. Лучшей драматической постановкой могут быть названы "Пер Гюнт" Театра им. Евгения Вахтангова, "Петровы в гриппе" "Гоголь-центра", "Сказка про последнего ангела" Театра наций и другие спектакли.

Премию за лучшую режиссерскую работу в категории "Драма" могут получить Юрий Бутусов, Дмитрий Крымов, Андрей Могучий, Борис Юхананов. В категории "Опера" соревнуются Дмитрий Черняков, Александр Белоусов, Саймон Макберни, Борис Юхананов и Георгий Исаакян.

"Золотая маска" раздаст награды в актерских номинациях, а также за работу художника и дирижера. Будут выбраны лучшие постановки и режиссеры в жанре оперетты и в театре кукол. Помимо этого, на сцене будут вручены награды лауреатам специальной номинации "Золотой маски" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Их имена были заранее объявлены секретариатом Союза театральных деятелей РФ.

О премии

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей - номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.