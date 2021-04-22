Программный директор ММКФ: фестивалю охотнее предлагали фильмы благодаря очному формату

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Кинематографисты из разных стран охотнее предлагали фильмы для конкурсной программы Московского международного кинофестиваля, поскольку он остается одним из немногих мировых смотров, которые проходят в очном формате, и выбор у организаторов был больше. Об этом в интервью ТАСС рассказал программный директор смотра Кирилл Разлогов.

Московский международный кинофестиваль откроется в столице в четверг и продлится до 29 апреля. "Обычно фестиваль во многом зависит от тех смотров, которые проходят по соседству, но из-за пандемии многие из них переносились, поэтому свободных фильмов было больше. Для конкурсной программы важны мировые премьеры, и здесь у нас было даже больше возможностей, чем обычно, поскольку мы все-таки проходим в очном формате и нам картины давали охотнее", - рассказал Разлогов.

Программный директор напомнил, что Каннский и Венецианский кинофестивали только предстоят, как и запланированные на лето очные показы Берлинале, который в этом году прошел онлайн. "Так что, мы оказались в первых рядах", - пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что зарубежные гости ММКФ, в том числе члены жюри основного конкурса Брийянте Мендоса и Карим Айнуз, приедут в Россию лично по специальному разрешению, которое организовали устроители фестиваля.

ММКФ в 2021 году вновь состоится очно, несмотря на пандемию. Показы пройдут с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 13 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.