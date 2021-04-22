Создатели военного фильма "Девятаев" общались с близкими летчика при написании сценария

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Создатели военного экшен-фильма о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, который покажут на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ), при работе над сценарием много общались с семьей героя, изучали архивные материалы и устройство самолетов. Об этом рассказали режиссеры Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов на пресс-конференции в рамках смотра в четверг.

"Работа над сценарием велась долго, в ней принимала участие целая эскадрилья писателей. Это связано с тем, что процесс был очень ответственным, мы имели дело с историей настоящего человека. Мы изучали разные источники, архивные материалы. Александр Михайлович (Девятаев, сын героя - прим. ТАСС) показывал нам фотографии, многое рассказывал, сохранились видеоинтервью", - сказал Бекмамбетов.

Сын Михаила Девятаева Александр выразил благодарность всем, кто работал над фильмом. "Я и вся наша большая семья мечтала всегда о фильме об отце. Он ушел в 2002 году. Я благодарен Тимуру Бекмамбетову, что мы встретились и поговорили", - поделился он.

Фильм "Девятаев" о подвиге советского летчика, возглавившего побег группы заключенных из немецкого лагеря в годы войны. Блокбастер создан компаниями "Базелевс", "Военфильм" и "МТС Медиа", в прокат он выходит при поддержке "России-1". Съемки проходили в павильонах "Ленфильма" и в Кронштадте, часть из них провели в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Сцены воздушного боя в картине репетировались в пространстве военного онлайн-стимулятора War Thunder и создавались на игровом движке, который ранее использовался при съемках голливудских блокбастеров. "Помимо архивов, нам пришлось изучить самолеты, потому что примерно 30 минут проходит в воздухе", - отметил Трофимов.

Роль Героя Советского Союза Михаила Девятаева в драме исполнил актер Павел Прилучный. "История была нелегкая, психологически трудно знать, что ты играешь человека, который реально существовал. При встрече с Александром Михайловичем у меня всегда потели ладони от волнения. Быть на уровне, чтобы тебе поверили - это было самым сложным", - рассказал артист.

Михаил Девятаев 13 июля 1944 года был сбит, отражая вражеский авианалет в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля группа из десяти заключенных во главе с Девятаевым, дождавшись ухода техников и убив охранника, захватила бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и покинула на нем территорию лагеря.

О фестивале

ММКФ в 2021 году откроется 22 апреля и продлится до 29 апреля. Показы пройдут с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 13 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.