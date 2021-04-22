В Москве откроют масштабную выставку к 200-летию со дня рождения Достоевского

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Выставка к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, на которой представят рукописи, личные вещи, предметы мебели, прижизненные издания произведений писателя, откроется 13 мая в Доходном доме Любощинских - Вернадских в Москве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (ГМИРЛИ).

"Задача масштабной экспозиции, которая займет два этажа центрального здания музея на Зубовском бульваре, - раскрыть особенности культурного феномена Достоевского: универсального, энциклопедичного и неожиданного. Выставка объединит фонды российских и зарубежных музеев и архивов, благодаря чему ее посетители получат наиболее полное представление о неординарной личности и наследии писателя", - сказал собеседник агентства.

По словам куратора выставки Павла Фокина, посетители увидят мемориальные предметы, относящиеся к разным периодам жизни Достоевского. Среди них канделябр и книжный шкаф из квартиры Достоевских в Москве, книгу "Сто четыре священные истории из Ветхого и Нового Завета", по которой писатель учился читать, письменный стол из последней квартиры Достоевского. Как рассказал собеседник ТАСС, на экспозиции можно будет увидеть последнюю газету, которую Достоевский прочитал за день до смерти. Будут представлены прижизненные издания произведений писателя.

Кроме того посетители увидят комплекс рукописей Достоевского и подготовительных материалов к романам "Преступление и наказание", "Бесы", "Братья Карамазовы". Экспозиция состоит из 15 тематических модулей. Вводный зал посвящен "Достоевскому - творцу", другие рассказывают о жизни Достоевского в Москве и Петербурге, о "Достоевском - журналисте".

Свою литературную деятельность Достоевский начинал в качестве журналиста, публикуя на страницах журналов "Отечественные записки" и "Современник" рассказы, повести и фельетоны. В 1847 году в течение четырех месяцев он вел в "Санкт-Петербургских ведомостях" постоянную рубрику "Петербургская летопись". Позднее с братом Михаилом он станет издавать журналы "Время" и Эпоха", возглавит еженедельник "Гражданин", где появится его авторская рубрика "Дневник писателя".

Посетители увидят полный комплект журналов "Время", отдельные тома журнала "Эпоха", портреты сотрудников и авторов этих журналов. Выставка основана на материалах фондов Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля с привлечением экспонатов из собраний Российской государственной библиотеки, Российского государственного исторического военного архива, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея и других музеев. Экспозиция будет открыта до 8 сентября.