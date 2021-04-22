Лидер Rammstein спел "Любимый город" на русском

Лидер музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн сделал кавер на песню "Любимый город" на русском языке. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста.

Песня "Любимый город" была написана в 1939 году. Автор слов - поэт Евгений Долматовский. Широкую известность композиция приобрела после выхода на экраны фильма "Истребители" (1939). Ее исполнял сыгравший одну из главных ролей в картине советский актер и певец Марк Бернес. Особенно широко песня стала исполняться весной 1941 года.