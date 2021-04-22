Участниками конкурса вокалистов имени М. Магомаева в Москве станут артисты из шести стран

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пятнадцать исполнителей из России, Азербайджана, Белоруссии, Донецкой народной республики, Монголии и Украины примут участие в Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева, который пройдет в Москве 23 и 24 апреля. Об этом сообщила председатель жюри смотра, народная артистка СССР Тамара Синявская в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году география немножко сократилась по известным причинам. И тем не менее мы получили огромное количество заявок и прослушали очень много певцов. Из них осталось 15", - сказала она.

В первом туре им предстоит выступить на сцене "Вегас Сити Холла". Десять из них пройдут в финал, который состоится 24 апреля в "Крокус Сити Холле" имени Муслима Магомаева.

Обладателя первой премии ждет "Золотая медаль" и денежный приз в размере 15 тыс. долларов, второй - "Серебряная медаль" и 10 тыс. долларов, третьей - "бронза" и 5 тыс. долларов.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева проводится раз в два года среди профессиональных исполнителей в возрасте от 20 до 35 лет, владеющих как классическим, так и эстрадным репертуаром, - по примеру Муслима Магомаева.