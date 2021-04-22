Председатель жюри ММКФ Брийянте Мендоса из-за коронавируса не приедет в Россию

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ), филиппинский режиссер Брийянте Мендоса не сможет приехать в Москву, так как заразился коронавирусом, он будет работать удаленно. Об этом сказал президент кинофестиваля Никита Михалков на пресс-брифинге в четверг.

"Брийянте Мендоса заболел коронавирусом, приехать не сможет. Как председатель жюри он будет работать удаленно, и очень сожалеет. Будем надеяться, что он выздоровеет", - сказал Михалков.

В состав жюри вошли также режиссер Карим Айнуз из Бразилии, лауреат Каннского и других кинофестивалей, сербский актер Милош Бикович, недавно получивший российское гражданство, российский кинокомпозитор Юрий Потеенко, который написал музыку к фильмам "Ночной дозор", "Анна Каренина", "Доктор Лиза" и другим, режиссер Нигина Сайфуллаева. Они будут присутствовать на смотре очно.

Мендоса начинал как художник-дизайнер в театре, кино и на телевидении, дебютировал как режиссер в возрасте 45 лет с фильмом "Массажист" (2005). Картина удостоилась награды "Золотой леопард" на кинофестивале в Локарно. Мендоса также становился призером смотров в Берлине, Каннах и Венеции. Его авторству принадлежат ленты "Летняя жара" (2006), "Сербис" (2008), "Лола" (2009) и другие.

ММКФ в 2021 году откроется вечером в четверг показом военного экшен-фильма "Девятаев" Тимура Бекмамбетова. Показы пройдут с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 13 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.