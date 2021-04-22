Михалков сообщил, что зрители ММКФ в 2021 году смогут увидеть более 200 картин

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 200 фильмов покажут на Московском международном кинофестивале (ММКФ) в этом году, аудитория получит возможность ознакомиться с современным мировым кинематографом. Об этом сказал президент кинофестиваля Никита Михалков на пресс-брифинге в четверг.

"Время очень тяжелое, мои коллеги проделали огромную работу, чтобы организовать фестиваль за такой короткий срок. В 2020 году было 189 фильмов, в этом - 210. <...> Программы авторские, внеконкурсные программы, специальные получились очень насыщенными. Радует, что на экранах фестиваля 210 картин, на неделю - довольно серьезная возможность познакомиться с современным кино. 24 зала будут показывать фильмы", - сказал Михалков.

ММКФ в 2021 году откроется вечером в четверг показом военного экшен-фильма "Девятаев" Тимура Бекмамбетова. Показы пройдут с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. "Опасность не миновала, очень хочется, чтобы фестивали не подвели зрителей. Мы бы не хотели, чтобы в результате фестивалей начиналась какая-то новая волна болезней, потому что нам доверяют", - подчеркнул президент смотра.

В основную конкурсную программу включили 13 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.