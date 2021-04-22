Михалков рассказал, что не стал бы снимать кино по новым правилам "Оскара"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков назвал "нравственным бешенством" новые стандарты для претендентов на премию "Оскар" и рассказал, что не согласился бы снимать кино с их соблюдением ради награды. Новые правила направлены на борьбу с притеснениями в адрес различных меньшинств и женщин.

"Никогда. Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть "Оскар" (за фильм "Утомленные солнцем" - прим. ТАСС), и я был счастлив, когда его получил, но когда я понимаю, что для того, чтобы, условно говоря, претендовать на "Оскар" сейчас надо соблюсти такие правила. <...> Советская цензура - это просто дети", - сказал Михалков на пресс-брифинге в четверг, отвечая на вопрос о том, допустимы ли подобные правила для кинофестивалей и согласился бы он сам соблюсти их для получения какой-либо награды.

Он подчеркнул, что для него такой подход совершенно не приемлем и назвал его "зеркальной дискриминацией".

Новые правила премии "Оскар"

Американская академия киноискусств в 2020 году ввела новые стандарты, которых должны придерживаться авторы картин, претендующих на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Как сообщили в академии, новые правила направлены на борьбу с притеснениями в адрес расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств, а также женщин. Данные правила начнут действовать для картин, которые будут выдвигаться на главную кинопремию в 2024 году.

Так, по меньшей мере один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В случае, если достичь этого невозможно, по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

Отдельным пунктом вынесен весь творческий и технический персонал, к составу которого применяются аналогичные требования. Сюда относятся режиссеры, сценаристы, композиторы, гримеры, художники по костюмам, редакторы, продюсеры и пр. Кроме того, новые правила американской киноакадемии будут распространяться на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков. В качестве четвертого критерия выносится требование по привлечению к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных групп.