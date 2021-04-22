Культурный центр с музеем Бунина в Ельце начнут создавать после 2024 года

ТАСС, 22 апреля. Власти Ельца Липецкой области планируют после 2024 года создать на территории бывшей табачной фабрики XIX века культурный центр, в котором появится всероссийский музей Ивана Бунина. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела культуры администрации Ельца Константин Матюхин.

"Это будет многофункциональный культурный центр с музеями, выставочными пространствами. В зданиях бывшей табачной фабрики XIX века создание такого центра рассматривается после 2024-2025 годов", - сказал Матюхин.

Он добавил, что в июле 2020 года Елец вошел в список российских городов, которые новый банк развития (НБР) БРИКС включил в проект оказания помощи для социально-экономического развития, продвижения и сохранения культурного наследия, имеющего историческое значение. По данным НБР БРИКС, в Азове, Белеве, Галиче, Ельце, Зарайске, Касимове, Кинешме и Шуе подготовят список объектов, восстановление которых может быть профинансировано.

Как рассказала ТАСС главный архитектор Ельца Марина Молодых, московская компания "Научно-реставрационное объединение" разработала проект консервации комплекса бывшей табачной фабрики XIX века, чтобы предотвратить его разрушение и в перспективе создать всероссийский музей писателя Ивана Бунина, как ранее заявлял глава региона Игорь Артамонов. Для консервации будет выполнен комплекс мер, в том числе предстоит укрепить ее фундамент и крышу. После консервации зданий будет разработан проект их реконструкции.

Елецкая табачная фабрика занимает целый квартал в центре города, это архитектурный комплекс площадью более 7 тыс. кв. метров, он внесен в список объектов культурного наследия Липецкой области. Комплекс был построен вместо сгоревших деревянных корпусов фабрики в 1896 году елецким купцом Александром Заусайловым. В последние годы здания фабрики пустуют, но в 2019 году глава Липецкой области Игорь Артамонов предложили создать в них всероссийский музей Ивана Бунина, который жил и учился в Ельце.

Иван Алексеевич Бунин - классик русской литературы и ее первый Нобелевский лауреат (1933), автор произведений "Деревня", "Окаянные дни", "Жизнь Арсеньева", "Митина любовь", сборника рассказов "Темные аллеи". Родился 10 октября 1870 года в старинной дворянской семье в Воронеже, позже она переехала в имение Озерки Орловской губернии, его земли были включены в Елецкий уезд, сейчас это Становлянский район Липецкой области. 26 января 1920 года, будучи уже известным писателем, Бунин навсегда покинул Россию, до 1959 года его произведения на родине практически не издавались. Умер 8 ноября 1953 года в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.