Общественные и культурные деятели снялись в соцролике к премьере спектакля "12" Михалкова

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Музыканты, актеры и другие общественные и культурные деятели, среди которых Диана Арбенина, Сергей Гармаш, Николай Расторгуев, снялись в социальном ролике, приуроченном к премьере спектакля "12" Никиты Михалкова. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе проекта.

"12 героев приняли участие в социальном проекте, приуроченном к выходу спектакля "12". Каждый герой выбрал ценность, которая наиболее значима для него, и выступил "присяжным заседателем" в выборе между равнодушием и человечностью", - рассказали в пресс-службе.

В ролике снялись музыканты Диана Арбенина, Николай Расторгуев, Владимир Шахрин, актеры Сергей Гармаш, Нонна Гришаева, журналисты Алена Долецкая, Сергей Минаев, спортсмены Илья Авербух, Александр Поветкин, дипломат Мария Захарова, адвокат Павел Астахов и другие общественные и культурные деятели. В образе присяжного заседателя в ролике выступил и сам режиссер Никита Михалков.

Премьера постановки "12" по одноименной картине режиссера и актера Михалкова запланирована на 24 апреля. Спектакль покажут на Исторической сцене Большого театра. Как сообщили в пресс-службе проекта, первые гастроли спектакля "12" пройдут уже 21 мая в Екатеринбурге, а следующий премьерный показ в Москве зрители увидят 5 июня в концертном зале "Зарядье".

Режиссер, которому в 2020 году исполнилось 75 лет, ранее рассказал в интервью ТАСС, что хотел приурочить празднование юбилея к выпуску спектакля "12". Пьесу он написал вместе с братьями Пресняковыми.

Полнометражный художественный фильм Никиты Михалкова "12" вышел на экраны в 2007 году. Картину показали на Венецианском международном кинофестивале.