Путин направил приветствие участникам и гостям Московского международного кинофестиваля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), отметив качественные и глубокие работы участников мероприятия и неординарные творческие открытия. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"У одного из старейших в мире кинофорумов богатая, охватывающая многие десятилетия и целые эпохи история. Он всегда был созвучен времени, славился громкими премьерами, именами участников и, конечно, истинно московским гостеприимством. <...> И сегодня искренний, неиссякаемый интерес к фестивалю убедительно свидетельствует о его востребованности как у профессионалов, так и у любителей киноискусства. Ведь на его площадках неизменно демонстрируется качественное, глубокое кино, зажигаются новые звезды", - говорится в телеграмме.

По словам президента, кинофестиваль, сохраняя сложившиеся традиции, в то же время устремлен в будущее и каждый раз "преподносит зрителям неожиданные сюрпризы, радует их неординарными творческими открытиями и начинаниями".

Путин выразил уверенность в том, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества. Лауреатам ММКФ президент пожелал успехов, а участникам - незабываемых впечатлений.

ММКФ входит в число наиболее представительных и престижных кинофорумов мира. В первый раз он прошел в 1935 году, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года. В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно, президент кинофестиваля - председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.