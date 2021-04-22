Умер фронтмен Bay City Rollers Лес Маккьюэн

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Вокалист британской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн умер на 66-м году жизни в своем доме в Лондоне. Об этом в четверг сообщила газета The Sun со ссылкой на заявление коллектива.

"С глубоким сожалением сообщаем о смерти любимого мужа и отца Лесли Ричарда Маккьэна. Лесли умер внезапно в своем доме во вторник 20 апреля 2021 года", - отмечается в тексте.

Группа Bay City Rollers была основана в 1969 году в Эдинбурге. Пик популярности коллектива пришелся на середину 1970-х годов: два первых альбома - Rollin' (1974) и Once Upon a Star (1975) - попали на вершину британских хит-парадов. В связи с многочисленной подростоковой фанбазой местные СМИ назвали тогда Bay City Rollers "самой значимой группой Великобритании со времен The Beatles".

Маккьюэн присоединился к коллективу в 1973 году в качестве вокалиста. Вместе с ним Bay City Rollers записала восемь альбомов. Он покинул группу в 1978 году, начав сольную карьеру.