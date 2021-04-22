Эксперты оценили включение "Памяти памяти" в шорт-лист Международной Букеровской премии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Литературоведы и эксперты назвали включение книги писательницы Марии Степановой "Памяти памяти" в шорт-лист Международной Букеровской премии ошеломительной новостью.

Опрошенные ТАСС литературоведы отмечают, что книга понятна читателям во всем мире, так как она "говорит с памятью".

Сергей Вересков, писатель, шеф-редактор блога Storytel считает, что происходящее с книгой Марии Степановой, стоит хорошо запомнить. "На наших глазах российский писатель становится автором мировой величины. Ее книга - тот редкий случай, когда роман высоко оценили самые разные люди, самые разные институции в самых разных странах. В России книга собрала целый урожай наград - премию "Большая книга", Гран-при "НОС", стала финалистом "Ясной Поляны", - напомнил собеседник агентства. Он обратил внимание, что у книги сложилась счастливая судьба и на Западе, и на Востоке. В Америке и Европе книгу хвалят в прессе, хвалят в академических кругах, где Степанову узнали не сегодня и не вчера. Ее роман удачно вписывается в тенденции англоязычной литературы. Степанова говорит с американским литературным миром на понятном ему языке. При этом речь, по его словам, конечно, не идет о служении конъюнктуре - на Востоке, в том же Китае, который весьма далек от западной повестки, роман также широко обсуждается и хорошо продается. "Книга полна аллюзий. Более того, она буквально выросла из литературы, и это, конечно, еще одна важная ее черта. Этот текст вряд ли бы появился, если бы в мире никогда не существовало Сергея Аксакова с его "Семейными хрониками", если бы не было Мандельштама, Пастернака, Набокова, Зебальда, Памука - все это в данном случае не просто набор имен, а то литературное пространство, в котором и существует "Памяти памяти", - сказал собеседник агентства.

Для читателя, по словам Верескова, важно то, что вся книга служит очень понятным и очень человеческим целям - "желанию спасти от забвения своих близких, желанию найти свои корни и свое место в мире, чтобы перестать быть просто блуждающей точкой на карте Вселенной". "Восстанавливая историю семьи, вплетая в повествования письма родных, реальные документы, Степанова не дает ответы на все вопросы, но описывает сам процесс работы, и, кажется, это даже важнее готовых решений - это указание тропы, с которой стоит начинать свой собственный путь", - заметил он.

Главный редактор книжного сервиса MyBook Екатерина Писарева говорит, что роман рассматривает настоящее сквозь призму прошлого, а общее - через частное. "Это роман об индустрии памяти и ее механизмах, о диалоге живых и мертвых. О том и о тех, кто вытеснен из памяти и истории. Степанова написала действительно важный текст и, что ценно, понятный не только российскому читателю. За все время существования Букеровской премии лауреатами становились очень разные авторы - но ни одного из России. Самое время это исправить", - сказала Писарева ТАСС.

Литературовед, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак назвал присутствие романа Степановой в коротком списке - новостью ошеломительной, но вовсе не потому, что русская литература "не дотягивает" до всемирных стандартов и планок. "Просто в мире литературы в последние десятилетия царит своеобразный мейнстрим, к которому, как принято считать, исконные свойства русской прозы отношения не имеют", - сказал он. По словам Бака, роман получил признание и в России - премию "Большая книга", а теперь его значение становится еще более очевидным.

Генеральный директор "Большой книги" Георгий Урушадзе назвал книгу абсолютным триумфатором современной литературы. "Началось все, как теперь часто бывает в современной русской литературе, с "Большой книги". Романс, как называет свой текст сама Мария Степанова, получил первую премию в 2018 году. Потом переводы на многие языки, первое место в китайском рейтинге художественной литературы, рецензии в ведущих мировых СМИ. Теперь будем ждать победы и в престижном международном конкурсе", - сказал собеседник ТАСС.