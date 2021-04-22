Названы лауреаты "Золотой маски"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Мюзикл "Фома" на музыку лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука в Новосибирском музыкальном театре стал обладателем российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле". Объявление лауреатов проходит в четверг в московском зале "Зарядье".

"Мы все помним "Золотую маску" прошлого года, которая, конечно, была героическая, была вопреки, а не благодаря. Конечно, хотелось, чтобы все вернулись в привычный формат. Большая радость, что это произошло, что 50 лучших показали себя во всей своей красе - не в "Зуме", не на экране, а в привычном для нас формате - в зале, как это должно быть", - отметила в приветственном слове министр культуры РФ Ольга Любимова.

Дмитрий Белов признан лучшим режиссером в оперетте/ мюзикле за постановку "Сильва" в екатеринбургском Театре музыкальной комедии. Эксперты назвали Дмитрия Волосникова лучшим дирижером в легком жанре за ту же работу.

За лучшую женскую роль в оперетте или мюзикле награждена актриса Алтайского государственного музыкального театра в Барнауле Мария Евтеева за работу в "Капитанской дочке". В аналогичной мужской номинации отмечен артист Новосибирского музыкального театра Александр Крюков за главную роль в "Фоме". Его коллега по театру Никита Воробьев получил "Золотую маску" за роль второго плана в той же постановке.

Балет и современный танец

Балет Адольфа Адана "Жизель" в редакции Алексея Ратманского, поставленный в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ), стал обладателем Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в балете".

Лучшим спектаклем в современном танце был назван "Последнее чаепитие" Проекта Ксении Михеевой. "Это очень неожиданно для меня. Я была благодарна, когда экспертный совет выдвинул на номинацию этот спектакль. Мы делали его очень долго и тяжело. Я безумно благодарна жюри, что награда нам досталась", - отметила Михеева со сцены.

За лучшую женскую роль в балете/современном танце наградили Оксану Кардаш, сыгравшую в "Дон Кихоте" Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В аналогичной мужской номинации победил Артемий Беляков, исполнитель роли Графа Альберта в балете "Жизель" Большого театра.

Лучшей работой балетмейстера/хореографа была признана постановка Максима Петрова "Русские Тупики - II" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. "Спасибо Мариинскому театру, моему родному дому, который дал мне возможность сделать этот спектакль", - произнес он, получая награду.

Лучшая оперная постановка

Спектакль "Садко" в Большом театре России признан лучшей оперной постановкой по версии Российской национальной театральной премии "Золотая маска". "Золотую маску" получил и режиссер этого спектакля Дмитрий Черняков. Екатерина Семенчук, сыгравшая Любаву Буслаевну в этой постановке, награждена за лучшую женскую роль в опере. Ее партнер по спектаклю Нажмиддин Мавлянов, выступивший в заглавной партии, - за мужскую роль.

За дирижерскую работу в опере отмечен Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней" в Большом театре). Дмитрий Курляндский назван лучшим композитором в музыкальном театре за "Октавия. Трепанация" в столичном "Электротеатре Станиславский".



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