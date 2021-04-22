Валентину Гафту посмертно присудили спецприз ММКФ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Спецприз 43-го Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф посмертно присудили народному артисту РСФСР Валентину Гафту, который умер в декабре 2020 года в возрасте 85 лет. Об этом сообщил в четверг на церемонии открытия президент смотра Никита Михалков.

"Приз за вклад мы хотим вручить потрясающему человеку. Жить в этой среде, в актерской ауре непростой, сохранить невероятную чистоту и абсолютную честность, при этом быть потрясающим актером. Я имел счастье с ним работать. Наслаждение от этой детской чистоты, с одной стороны, и, с другой стороны, яростного юмора, испепеляющего по отношению к тем, чьи поступки ему кажутся неправильными. Это замечательный актер Валентин Гафт", - сказал Михалков.

Приз из рук Михалкова приняла вдова Гафта актриса Ольга Остроумова. "Спасибо, Валя был бы очень рад", - сказала она.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, Театре имени Моссовета, театре "Ленком", Театре сатиры. Служил в труппе театра "Современник" с 1969 года. Среди самых известных киноработ Гафта - роли в картинах "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Здравствуйте, я ваша тетя!".

ММКФ в 2021 году откроется 22 апреля показом военного фильма "Девятаев" Тимура Бекмамбетова. Показы пройдут с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 14 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.