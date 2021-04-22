Московский международный кинофестиваль открылся в театре "Россия"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) состоялась на сцене столичного театра "Россия". Гостей вечера поприветствовали министр культуры РФ Ольга Любимова и президент смотра Никита Михалков, которые призвали аудиторию соблюдать все меры безопасности, передает корреспондент ТАСС.

Церемония проходила при соблюдении мер, предписанных Роспотребнадзором, хотя допустимое количество зрителей в зале в отличие от 2020 года увеличилось до 50%. Министр культуры пожелала участникам и гостям фестиваля здоровья и попросила беречь себя. "Это единственный международный кинофестиваль в мире, который ни на год не ушел в онлайн. Это удивительный для нас опыт, потому что кажется, что совсем недавно он проходил в ситуации очень сложной, мы благодарили тех, кто приехал лично. Мы рады, что сейчас вас стало больше, что походы в кинотеатр вновь стали привычным делом, что Москва может чуть более гостеприимно распахнуть объятия тем, кто приехал", - отметила она. Любимова также зачитала со сцены приветственные слова главы государства Владимира Путина.

Официально открыл Московский международный кинофестиваль президент смотра Никита Михалков. "Я хочу поприветствовать вас на открытии 43-го Московского международного кинофестиваля и сказать спасибо всем тем, кто пришел сюда, и особенно тем, кто приехал в это тяжелое время. Трудно проводить фестиваль в тех условиях, в которых мы находимся. Но если мы будем соблюдать все, что необходимо, то мы сумеем его сохранить", - подчеркнул он.

Каждый год председатель жюри получает из рук Михалкова золотую цепь, которая является символом "власти, мудрости и справедливости". Филиппинский режиссер Брийянте Мендоса, выбранный на эту должность в 2021 году, лично не смог приехать в Россию из-за положительного теста на коронавирус, поэтому принять цепь на время смотра не смог. Он направил гостям вечера видеообращение. "Для меня большая честь быть председателем жюри. К сожалению, я не смог приехать из-за коронавируса, но надеюсь посетить вашу прекрасную страну в скором времени", - поделился режиссер.

ММКФ в 2021 году открывается показом военного экшен-фильма "Девятаев" Тимура Бекмамбетова. Фестиваль продлится до 29 апреля. Показы пройдут с ограниченной заполняемостью зала и при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. В основную конкурсную программу включили 14 фильмов из разных стран. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.