Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева откроется в Москве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева в шестой раз состоится в Москве 23 и 24 апреля. В финал смотра из 15 исполнителей пройдут только 10, сообщила председатель жюри смотра, народная артистка СССР Тамара Синявская.

Несмотря на то, что география конкурса из-за пандемии коронавируса сократилась, все же смотр сохранил свой международный статус. В Москве встретятся вокалисты из Азербайджана, Белоруссии, Донецкой народной республики, Монголии и Украины.

"В первом туре на сцене "Вегас Сити Холла" исполняются арии из опер, кантат и ораторий, а также произведения эстрадного жанра, отрывки из мюзиклов, оперетт. Выставляются оценки, отбираются 10 человек. Они становятся участниками финала во второй день в "Крокус Сити Холле", - рассказала вдова Магомаева. Выступления будет сопровождать симфонический оркестр.

В жюри Конкурса вокалистов им. Магомаева этого года вошли художественный руководитель театра "Геликон-опера", режиссер Дмитрий Бертман, художественный руководитель Академии оперного искусства в Италии Винченцо де Виво, народный артист СССР, пианист Фархад Шамси оглы Бадалбейли, народный артист России, певец Заур Тутов, солист "Новой оперы" Василий Ладюк, режиссер Ханс-Йоахим Фрай.

Обладателя первой премии ждет "Золотая медаль" и денежный приз в размере $15 тыс., второй - "Серебряная медаль" и $10 тыс., третьей - "бронза" и $5 тыс.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева проводится раз в два года среди профессиональных исполнителей в возрасте от 20 до 35 лет, владеющих как классическим, так и эстрадным репертуаром, - по примеру Муслима Магомаева.