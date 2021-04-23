Российские фильмы заработали более 7 млрд руб. в прокате с начала года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Свыше 7 млрд рублей собрало отечественное кино в прокате за первый квартал 2021 года, его зрителями стали 27 млн человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Совокупные кассовые сборы российского рынка кинопроката в первом квартале 2021 года составили 12,86 млрд рублей, из которых 7,26 млрд рублей приходятся на отечественное кино", - сказали в министерстве.

Как уточнили в пресс-службе, с января по март 2021 года более 47 млн человек посмотрели новинки кинопроката в кинотеатрах страны, из них 27 млн выбрали российское кино.

Среди 10 крупнейших фильмов, которые были в прокате за этот период, оказались пять картин отечественного производства. При этом первое место занял сказочный блокбастер "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко, который увидели 7,14 млн человек. Его кассовые сборы составили более 2 млрд рублей. Также популярным стал фильм-сказка "Конек-Горбунок" Олега Погодина со сборами в 1,17 млрд рублей, количество его зрителей составило 4,72 млн человек. Интерес аудитории привлек блокбастер о героизме пожарных и спасателей "Огонь" Алексея Нужного, сборы которого к концу первого квартала составили 913 млн рублей. Картину посмотрели 3,2 млн человек. Кроме того, у российских зрителей популярностью пользовались комедии "Батя" и "Пара из будущего".