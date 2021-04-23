Сеть "Москино" открывает португальский киноклуб с 28 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Португальский киноклуб с 28 апреля откроется в "Москино Юность". Фильмом открытия станет документальная картина "Кино, Мануэл ди Оливейра и я", сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

"С 28 апреля в "Москино Юность" начинаются показы документальных фильмов из Португалии. Зрители смогут увидеть картину "Кино, Мануэл ди Оливейра и я" о великом долгожителе португальского кинематографа и ленту "Треблинка", снятую по мотивам воспоминаний участника восстания в концлагере. А <...> фильмом открытия станет документальное эссе "Кино, Мануэл ди Оливейра и я" Жуана Бутелью", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что картина "Кино, Мануэл ди Оливейра и я", в первую очередь, это признание в любви ученика к учителю, который сочетал в своих фильмах сюрреализм и меланхолию, пафос и чувство юмора, иконоборчество и преклонение перед искусством во всех его формах.

Мануэл ди Оливейра (1908-2015) начинал свой путь с документалистики. Его дебютом стал немой документальный короткий метр "Работы на реке Дору". Свой первый игровой фильм "Аники-бобо" про жизнь детей режиссер снял в 1942 году. Награжден 34 премиями, неоднократный лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей.

Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик и куратор фонда V-A-C Андрей Василенко.

"12 мая в рамках киноклуба состоится показ фильма-эссе "Треблинка" по мемуарам Чила Райхмана, одного из трех узников концлагеря Треблинка, выжившего после восстания. В вагонах поезда, который пересекает в 21-м веке пространство Восточной Европы - Польшу, Россию и Украину - смешиваются прошлое, настоящее и будущее", - говорится в сообщении.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.