Более 30 артистов выступят на VK Fest

МОСКВА, 23 апреля./ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" объявила имена более чем 30 артистов, которые выступят на VK Fest - крупнейшем городском open-air-фестивале страны. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что "ВКонтакте" представила только первые имена участников VK Fest - список артистов будет пополняться. Позже "ВКонтакте" представит других исполнителей, а также блогеров и известных спикеров.

Как говорится в сообщении соцсети, участники VK Fest 2021 выступят на трех сценах. На "Синей сцене" свои хиты и новинки представят Баста, Елка, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Артур Пирожков и Артем Качер. Зрителей "Белой сцены" удивят исполнители хип-хопа и альтернативного жанра, среди которых - Пошлая Молли, Markul, Ramil', Rauf & Faik, дора, Звонкий, ФОГЕЛЬ, Burito, GAYAZOV$ BROTHER$, Mary Gu, OG Buda, SQWOZ BAB и Wildways. А первыми участниками "Зеленой", инди-сцены станут ЛАУД, Тося Чайкина, ЯАVЬ и DAASHA.

Также традиционно на фестивале выступают артисты, которых больше всего слушают пользователи "ВКонтакте". Так, треки "Сияй" от певца Ramil` и "Девочка танцуй" дуэта Artik & Asti вошли в топ-10 самых прослушиваемых по итогам 2020 года. В топ-30 попали и песни NILETTO, Cream Soda, GAYAZOV$ BROTHER$. Альбомы Zivert, ФОГЕЛЯ и доры также оказались среди самых заметных.

Уточняется, что в этом году событие пройдет в привычном офлайн-формате 24 и 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

"На мероприятии будут строго соблюдаться все меры безопасности, актуальные в Санкт-Петербурге на даты проведения фестиваля <...> для нас в приоритете безопасность посетителей. Поэтому мы готовы и к масочно-перчаточному режиму, и к соблюдению социальной дистанции, и к ограничениям по вместимости площадки", - прокомментировал директор по развитию музыкальных проектов Константин Сидорков.

VK Fest - один из самых масштабных фестивалей в России. В 2019 году он представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. А в прошлом году фестиваль собрал у экранов 41 млн зрителей из 203 стран - в том числе Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ямайки и Северной Кореи. Два года назад он собрал 95 тысяч зрителей, а прошлогоднюю онлайн-трансляцию в период самоизоляции посмотрели 280 млн раз.