Минкультуры расторгло контракт с гендиректором Владимиро-Суздальского музея-заповедника

ВЛАДИМИР, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры России досрочно прекратило полномочия члена Совета при президенте РФ по культуре и искусству Светланы Мельниковой на посту генерального директора Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе музея.

"По решению учредителя со Светланой Мельниковой разорван контракт. Он должен был закончиться в декабре 2021 года", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы музея Николай Полидовец. Отмечается, что контракт расторгли без объяснения причин.

Мельникова работала во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике с 1977 года. Она возглавляла музей в период с 2010 по 2016 год, после чего была назначена на должность директора Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". В декабре 2019 года Минкультуры вновь утвердило ее в должности гендиректора ВСМЗ.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.