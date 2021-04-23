Мифический Пиноккио, гид по граффити и последний ангел земли. Кому вручили "Золотую маску"

Вчера вечером в концертном зале "Зарядье" прошла торжественная церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска". В шорт-листе было 56 спектаклей и 189 частных номинаций. Рассказываем о спектаклях, ставших одними из лучших по мнению жюри в этом году. Сказка про последнего ангела Театр Наций, Москва Драма / спектакль большой формы В основе этого спектакля — произведения Романа Михайлова и одноименная сказка Алексея Саморядова. Несмотря на то что первоисточник едва занимает с десяток строчек, постановка развернулась на добрые четыре часа, где русская мифология перемежается с атмосферой 90-х — здесь вроде и упадок, и война, время перемен и слома всех ориентиров, но режиссер Андрей Могучий рассматривает этот период как русский фольклор со своими признаками, героями и мифологией. Точно так же, как и в других своих спектаклях, тут Могучий разворачивает целый новый мир со своими законами и космологией: с одной стороны, очень нам знакомый, а с другой — странный и даже немного некомфортный.

Описание Сцена из спектакля "Сказка про последнего ангела" © Ира Полярная/Пресс-служба фестиваля "Золотая Маска"

Главный герой, Андрей, по воле злого рока попадает в психиатрическую лечебницу. Он стремится сохранить позитив, но все вокруг него пронизано тоской и отчаянием, единственный свет в конце тоннеля — возлюбленная Оксана, поиски которой и разворачиваются на сцене. Герои спектакля отправляются в путешествие, где реальность встречается с фантастикой, рационализм — с потусторонними силами, суровая жизнь — со сказочными событиями. Пиноккио Электротеатр Станиславский, Москва Драма / спектакль малой формы Режиссер этого спектакля — Борис Юхананов. Все его работы — огромные монструозные конструкции, которые не просто наполнены какими-то космическими философскими смыслами, но и бывают растянуты во времени. Например, оперный сериал "Сверлийцы" состоит из пяти частей (идет пять вечеров), в основе его сюжета — история о внеземной цивилизации из страны Сверлии. Для этого проекта были созданы масштабные декорации и костюмы, которые поражали публику и настраивали на что-то необычное.

Кроме того, и все спектакли Юхананова можно объединить в одну большую франшизу, где в каждом можно найти отсылки к другим (как в фильмах Тарантино или в сериале "Американская история ужасов"). Вот и "Пиноккио" тоже часть всей этой большой вселенной. В основе спектакля всеми любимая сказка Карло Коллоди, которую режиссер превратил в большую и серьезную историю в духе греческих мифов, добавив туда героев и фантастических существ из разных миров. С порога вы попадаете в удивительную атмосферу пиномифа, где на основе совершенно знакомой всем сказки разворачивается целая философская мистерия. Садко Большой театр, Москва Опера / спектакль Дмитрий Черняков, один из главных оперных режиссеров современности, решил попробовать поставить все оперы композитора Николая Римского-Корсакова (эта уже пятая) — режиссер считает, что именно этот автор несколько недооценен в мире, потому и старается привлечь внимание публики со всей планеты. В Большом театре он решил воплотить историю о Садко — бедном новгородском гусляре, который оказывается втянут в фантастическую историю с магическим подводным царством.

В преддверии премьеры многие театралы опасались, что Черняков в свойственной ему манере сделает оперу слишком современной, ведь ее былинный и подлинно русский дух — одно из главных достоинств произведения. Но эти опасения были напрасными, большая часть постановки выглядит максимально традиционно. Да, элементы современного мира появляются на сцене, но они становятся гармоничной частью всего полотна оперы. Жизель Большой театр, Москва Балет / спектакль В этом году Большой театр забрал и главный приз за лучший спектакль-балет. "Жизель" ставилась на его сцене более сотни раз, этот же вариант наверняка станет одним из самых ярких. Это история о нежной и доверчивой девушке, которая пала жертвой обмана молодого герцога Альберта. Выяснив, что ее возлюбленный не тот, за кого он себя выдает, Жизель теряет рассудок и погибает во время своего последнего танца. Но даже после смерти чистое и искреннее сердце девушки не способно на месть, и она спасает Альберта от погибели.

Алексей Ратманский, хореограф этого спектакля, не ставил своей главной задачей воссоздать исторические балетные па и аутентичные движения исполнителей. Для него гораздо важнее было вернуть в постановку ту легкость и стремительность, которая обычно и наполняет такие произведения, что, собственно, ему превосходно удалось. Фома Музыкальный театр, Новосибирск Оперетта-мюзикл / спектакль Несмотря на то что название может сбить вас с толку и заставить задумать о Фоме неверующем или Фоме Аквинском, на самом деле этот спектакль о Юрии Шевчуке, лидере и создателе группы "ДДT", и его истории любви. В основе действия — биография музыканта, но это не просто пересказ его жизни. Главный герой — образ собирательный, каким для кого-то стал и Шевчук — символ русского рока, легенда.

Вместе с Фомой мы проходим через три этапа его жизни. Сначала — провинция, от мира полного надежд, через поиски себя, столкновение с властью, внутренние противоречия и одиночество к любви и осознанию себя самого. Потом — Москва эпохи перестройки, где есть и потери, и крушение собственных идеалов, где от пронзительной тоски и вечной мглы единственное спасение в любви. Потом — Ленинград, полный свободы, город великих писателей, где "плачущее небо под ногами". Все это сопровождают музыка Шевчука и восхитительные танцевальные номера, которые в этом мюзикле выполнены на высшем уровне. 4ELOVEKVMASKE Проект Кирилла Люкевича, Санкт-Петербург Эксперимент Под таким странным названием кроется спектакль-променад про граффити. Маршрут здесь очень атмосферный и такой же бунтарский, как и это уличное искусство: начинается он с вокзала, вам придется залезать на гаражи, проходить через высокую траву, а все это время ваш спутник и по совместительству гид на этой прогулке будет рассказывать вам о надписях, оставленных на стенах. Попутно он рассказывает о себе, о своем детстве, о первом граффити, как у него зародилась любовь к этому искусству.