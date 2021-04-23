Эксперт: "Девятаев" Бекмамбетова станет классическим экспортным продуктом

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кинорежиссеру Тимуру Бекмамбетову, снявшему фильм "Девятаев" о подвиге советского летчика Михаила Девятаева во время Великой Отечественной войны, удалось создать классический экспортный продукт, снятый в формате технологического блокбастера. Такое мнение высказала ТАСС в пятницу главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева.

В Москве накануне открылся 43-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), фильмом открытия стала кинокартина Бекмамбетова "Девятаев". Роль советского летчика Девятаева, попавшего в плен и организовавшего побег заключенных концлагеря на немецком самолете, исполнил актер Павел Прилучный.

"Компьютерная графика - это лишь технология, которая позволила воссоздать воздушные баталии для максимального погружения зрителя в огненный ад войны. Такой прием, безусловно, понравится любому поколению - не только Z. "Девятаев" - классический российский экспортный продукт в красочной хрустящей обертке технологического блокбастера. Бекмамбетов снова оказался на высоте!" - сказала Лемешева.

Она добавила, что авторам удалось снять "зрелищную и пробирающую до нервной дрожи" картину о войне без использования голливудских архетипов. Лемешева упомянула американские фильмы "Большой побег" и "Мост через реку Квай", отметив, что они сняты в жанре "бадди-муви" - это истории о мужской дружбе, помогающей бежать из лагеря для военнопленных. В "Девятаеве" акценты расставлены иначе, говорит главный редактор "КиноРепортера".

"Во главу угла здесь поставлен личный героизм людей, а не их дружеские отношения. Бекмамбетов провел эксперимент по смешению жанров и представил зрителю, пожалуй, лучший образец того, как можно рассказать историю о реальном подвиге советского воина в ультрасовременном и актуальном стиле", - считает Лемешева.

О фестивале

Московский международный кинофестиваль входит в число наиболее представительных и престижных кинофорумов мира. Впервые он прошел в 1935 году, затем был возобновлен в 1959 году, с этого года ведется официальный отсчет фестиваля.

В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года проводится ежегодно (до этого проводился раз в два года). Президент кинофестиваля - председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. ТАСС выступает информационным партнером 43-го Московского международного кинофестиваля.