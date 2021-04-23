Выставка "Вспомним" откроется на ВДНХ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Выставка "Вспомним", на которой представят дневники, письма, мемуары, архивные фото времен Великой Отечественной войны, откроется 29 апреля в мультимедийной парке "Россия - моя история" в Москве на ВДНХ, сообщили ТАСС в пресс-службе парка "Россия - моя история".

"Авторский проект о войне от первого лица - "Вспомним" откроется в мультимедийных парках "Россия - моя история" в Москве и регионах страны ко дню Победы. В Москве открытие состоится 29 апреля. Выставка основана на уникальных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фото и видео и построена по принципу художественного фильма, с применением технологии video mapping (представляет собой 3D-проекции на физические объекты - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Экспозиция была создана группой молодых авторов из Екатеринбурга к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее концепция подразумевает семь связанных единым сюжетом залов, каждый из которых рассказывает историю одного из участников войны - маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда и медсестры.

"Эта авторская выставка, новый опыт для наших парков и всех посетителей экспозиции. Мы рады, что в нашей команде работают молодые авторы, которые приложили массу своих усилий, знаний и времени к производству мультимедийного контента для "Вспомним". Важно, что работу екатеринбургского парка "Россия - моя история" теперь увидят жители всех регионов, в котором представлена наша ассоциация. Такие проекты, как "Вспомним", связывают россиян с ее историей на эмоциональном уровне, подвиги и поступки участников Великой Отечественной войны становятся ориентиром и примером для нас", - отметил руководитель ассоциации исторических парков "Россия - моя история", член общественной палаты РФ Иван Есин.

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России с древнейших времен до наших дней. Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров "живой ленты" истории. Первый такой мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.