Гендиректором Владимиро-Суздальского музея-заповедника станет Сергей Рыбаков

ВЛАДИМИР, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель правления ассоциации "Русская провинция", бывший член Совета Федерации Сергей Рыбаков будет назначен генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В пятницу стало известно о расторжении трудового договора со Светланой Мельниковой, возглавлявшей Владимиро-Суздальский музей-заповедник около девяти лет.

"Сегодня перед учреждением стоят амбициозные задачи - повышение туристической привлекательности, создание новых музейных проектов и расширение межмузейного сотрудничества. Этот новый этап в развитии музея требует оригинальных идей и подходов, которые предстоит выработать новому руководству. Директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника будет назначен Сергей Рыбаков. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве также отметили, что "расставание со Светланой Евгеньевной Мельниковой состоялось по взаимному соглашению сторон".

Сергей Рыбаков родился 5 июня 1968 во Владимирской области, является действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса, генерал-майором запаса. С 2012 года был помощником руководителя Администрации президента РФ, с 2013 года первым заместителем губернатора Владимирской области. С 2014 года занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, также был председателем постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по культуре, информации, туризму и спорту. Кроме того, Сергей Рыбаков является председателем правления Ассоциации развития исторических поселений "Русская провинция" с 2017 года.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.