Реставрация Домика Петра I в Петербурге продлится около двух лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Реставрация Домика Петра I - первой гражданской постройки Санкт-Петербурга - займет около двух лет с момента начала работ, которые будут вестись за счет федерального финансирования. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Русского музея Владимир Гусев, представляя журналистам отреставрированные по поручению президента РФ залы Михайловского замка.

"Мы начнем реставрацию домика Петра I, это тоже поручение президента. Это дорогостоящий проект, но в течение двух лет, в зависимости от того, как начнется финансирование, мы сделаем его реставрацию. Уже отреставрировали его историческую ограду - порядка 500 погонных м", - сказал Гусев.

Ранее замминистра культуры РФ Алла Манилова во время осмотра объектов реставрации Русского музея сообщила, что уже готовится проектно-сметная документация для Домика Петра, затем будет выделено финансирование на проведение работ.

Домик Петра I, который называли "Первоначальным дворцом", построили за три дня сразу после основания Санкт-Петербурга в мае 1703 года по принципу русской избы из бревен и расписали под кирпич, а окна прорубили широкие, по голландскому образцу. В домике для царя были обустроены спальня, кабинет и столовая. Петр жил в нем пять лет, пока строился Летний дворец на противоположном берегу Невы.

В 1844 году для защиты деревянного здания соорудили кирпичный футляр, позднее участок вокруг домика оградили ажурными чугунными решетками и разбили небольшой сад, в котором со стороны реки Невы установили бронзовый бюст Петра I. Домик Петра стал музеем в 1930 году, в начале 2004 года он вошел в состав Государственного Русского музея.

К юбилею Петра I

Как сообщил Гусев, Русский музей готовит большую программу к 350-летию со дня рождения Петра Великого - эта дата будет отмечаться в 2022 году.

"У нас очень многое связано с Петром - и скульптуры Летнего сада: мы постараемся сделать экспозицию подлинных скульптур, которые мы фактически спасли от разрушения в агрессивном климате. Все отреставрировано, и мы сделаем выставку. И необычный проект - "Дубрава Петра Великого". Рядом с Летним дворцом растет дуб, который лет на 20 старше Петра I. Мы проращиваем желуди от этого дуба и высаживаем трехлетние ростки в городах России. Их уже 185", - рассказал директор Русского музея.

Исторические скульптуры из Летнего сада планируется выставить в залах Михайловского замка. Их перенесли с открытого воздуха в помещение, чтобы предотвратить разрушение мрамора из-за негативного влияния климата. В саду их заменили точные копии, созданные из современных материалов.