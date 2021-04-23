Во Владимирской области определили победителей социального кинофорума "Шередарь"

ВЛАДИМИР, 23 апреля. /ТАСС/. Имена победителей социального кинофорума "Шередарь" объявили во Владимирской области в пятницу.

Кинофорум, организованный благотворительным фондом реабилитации детей "Шередарь", ежегодно проводится во Владимирской области с 2016 года. В нем участвуют кинематографисты и тележурналисты с работами социальной тематики. Всего в этом году для участия в смотре было заявлено около ста работ из 20 регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

"За короткий период ваш кинофорум стал признанной площадкой, объединяющей опытных мастеров и молодых талантливых кинематографистов, еще только определяющих свой путь в избранной профессии. Постоянно расширяя свою географию, кинофорум предоставляет им возможность обсудить основные тенденции социального кино и публицистики, поделиться оригинальными идеями, обогатить профессиональный опыт и обрести новые творческие связи", - говорится в приветствии участников советника президента РФ Владимира Толстого.

В основных номинациях кинофорума победителями стали семь участников, среди награжденных - работы режиссеров из Венгрии и Таджикистана. Впервые специальный приз вручила администрация Владимирской области - его получил фильм "Припечорье: тут не ценятся понты" Генриха Немчинова (Республика Коми) о буднях жителей села Брыкаланск. Героями лучших работ также стали врачи, работающие в период пандемии, люди с инвалидностью, спортсмены, бездомные. Самым юным победителем признан 8-летний Алексей Яшин из Владимира, представивший анимационный фильм "В деревне Радужка" про кота, который стал заботиться о птенцах.

В состав жюри кинофорума вошли признанные профессионалы кино и телевидения, среди них - режиссер-документалист Виталий Калинин, режиссер и продюсер Александр Баршак, народная артистка России Ирина Розанова, заслуженный артист России Сергей Пускепалис, телеведущий Михаил Зеленский. Для участников кинофорума была организована образовательная программа, которая прошла в онлайн-формате.

Благотворительный фонд "Шередарь" создан в 2012 году для поддержки развития детской реабилитации в России. В 2015 году фонд построил во Владимирской области реабилитационный центр для детей, перенесших онкологические заболевания. Там проходит бесплатная реабилитация детей и членов их семей, а также подготовка и обучение волонтеров.